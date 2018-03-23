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В Ростовской области дебошир угрожал участковому ножом

В Ростовской области дебошир угрожал участковому ножом
В Волгодонске 29-летний парень угрожал участковому ножом. Инцидент случился 24 марта в доме в переулке Вокзальном.

Сотрудник полиции приехал по вызову для урегулирования бытового конфликта. Дверь открыл 29-летний хозяин квартиры, который находился в состоянии алкогольного опьянения. На просьбу участкового прекратить правонарушение дебошир взял со стола нож и начал угрожать полицейскому расправой. После чего участковый вызвал дополнительный наряд полиции, который и смог усмирить подвыпившего мужчину.

- В отношении 29-летнего жителя Волгодонска возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти, - сообщили в следственном управлении СК РФ по Ростовской области.

В ходе разбирательства выяснилось, что подозреваемый был уже неоднократно судим за преступления против жизни и здоровья граждан.

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