В Ростовской области будут сотрудницу банка подозревают в присвоении более 5 миллионов рублей



На Дону бывшая управляющая офиса банка в Зернограде присвоила себе почти 6 миллионов рублей денег клиентов. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.



По версии следствия, подозреваемая будучи начальником отделения банка получила от пяти клиентов свыше 5 миллионов 800 тысяч рублей, пообещав их вернуть через определенный срок и выплатить проценты. Однако своих обещаний она не выполнила, а средствами распорядилась по своему усмотрению.



- В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - пояснили в прокуратуре Ростовской области. - Ход предварительного следствия взят на контроль.



Если ее вина будет доказана, ближайшие 10 лет женщина проведет в колонии.