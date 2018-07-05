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В Ростовской области будут сотрудницу банка подозревают в присвоении более 5 миллионов рублей

В Ростовской области будут сотрудницу банка подозревают в присвоении более 5 миллионов рублей
На Дону бывшая управляющая офиса банка в Зернограде присвоила себе почти 6 миллионов рублей денег клиентов. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, подозреваемая будучи начальником отделения банка получила от пяти клиентов свыше 5 миллионов 800 тысяч рублей, пообещав их вернуть через определенный срок и выплатить проценты. Однако своих обещаний она не выполнила, а средствами распорядилась по своему усмотрению.

- В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - пояснили в прокуратуре Ростовской области. - Ход предварительного следствия взят на контроль.

Если ее вина будет доказана, ближайшие 10 лет женщина проведет в колонии.

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