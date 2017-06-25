В Ростовском филиале академии СК ушел из жизни заведующий кафедрой криминалистики



В Ростовском филиале академии СК ушел из жизни заведующий кафедрой криминалистики. Об этом сообщает DonDay.ru. Сергей Волочай умер вечером 27 июня на своем рабочем месте в учебном заведении на улице Волоколамской.



Как сообщает собственный источник DonDay.ru, 54-летний полковник допоздна задержался на работе. Состояние мужчины резко ухудшилось. Заведующий потерял сознание. Его коллеги незамедлительно взывали скорую помощь и попытались самостоятельно привести в чувства полковника. Бригада медиков, прибывшая на место происшествия, только констатировала смерть мужчины.



По предварительной информации, у Сергея Николаевича оторвался тромб. По факту происшествия проводится проверка.

