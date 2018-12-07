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В Ростове водитель ПАЗа сбил 53-летнюю женщину-пешехода

В Ростове водитель ПАЗа сбил 53-летнюю женщину-пешехода
В Ростове-на-Дону водитель ПАЗа сбил 53-летнюю женщину. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло 10 декабря около 19 часов.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. В тот же момент по трассе ехал микроавтобус ПАЗ. Водитель не заметил человека сразу и не притормозил вовремя. В результате машина наехала на пешехода.

– Женщина получила травмы различной степени тяжести. Ее доставили в больницу, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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