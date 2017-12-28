В Ростове в столкновении двух иномарок пострадали трое



В Ростове в столкновении двух иномарок пострадали трое. Авария произошла 2 января около 18.00 на пересечении улиц Мадояна и Профсоюзной.



По словам очевидцев, водитель «Опеля Корса», двигаясь по улице Мадояна, решил повернуть на Профсоюзную на красный сигнал светофора. В это время в другом направлении двигалась женщина на «Киа Церато». В результате столкновения автомобили отнесло на обочину, после чего они врезались в бетонный забор.



- Водитель «Опеля» получил травмы грудной клетки и шеи. У пассажира врачи диагностировали переломы ребер, рваные раны лица и серьезную черепно-мозговую травму, - рассказал очевидец. - Водитель «Киа» получила серьезные ушибы ног.



Пострадавших доставили в больницу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.