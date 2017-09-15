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В Ростове столкнулись «Мазда» и «Лада»: пострадали пять человек

В Ростове столкнулись «Мазда» и «Лада»: пострадали пять человек
В Ростове столкнулись «Мазда» и «Лада»: пострадали пять человек. ДТП случилось 16 сентября около 17 часов на перекрестке улицы Красноармейской и переулка Университетского.

На проезжей части «Мазда» и «Лада Приора» врезались друг в друга. Из-за столкновения машины получили множественные механические повреждения.

- В результате аварии у пяти человек травмы различной степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. – Пострадавших доставили в больницу.
В Ростове столкнулись «Мазда» и «Лада»: пострадали пять человек

Из-за ДТП на дороге образовался пробка. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», машины двигаются со средней скоростью 3 км/ч на участке проезжей части, где случилась авария.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают личность пострадавших и выясняют все обстоятельства случившегося.
В Ростове столкнулись «Мазда» и «Лада»: пострадали пять человек

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