В Ростове столкнулись «Мазда» и «Лада»: пострадали пять человек



В Ростове столкнулись «Мазда» и «Лада»: пострадали пять человек. ДТП случилось 16 сентября около 17 часов на перекрестке улицы Красноармейской и переулка Университетского.



На проезжей части «Мазда» и «Лада Приора» врезались друг в друга. Из-за столкновения машины получили множественные механические повреждения.



- В результате аварии у пяти человек травмы различной степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. – Пострадавших доставили в больницу.





Из-за ДТП на дороге образовался пробка. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», машины двигаются со средней скоростью 3 км/ч на участке проезжей части, где случилась авария.



Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают личность пострадавших и выясняют все обстоятельства случившегося.

