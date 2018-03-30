В Ростове столкнулись автобус и легковушка: двое пострадали



При аварии с участием общественного транспорта пострадали два человека. ДТП случилось 31 марта около 21.30 в переулке Сальском.



По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, около дома № 44 на регулируемом перекрестке 55-летний водитель автобуса № 90 столкнулся с «Ладой Гранта» под управлением 40-летнего мужчины.



- В результате ДТП водителя легковушки и его 25-летнего пассажира с травмами доставили в больницу, - добавили в донском главке.



К счастью, ни один из пассажиров автобуса не пострадал. По факту аварии проводится проверка.