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В Ростове столкнулись автобус и легковушка: двое пострадали

В Ростове столкнулись автобус и легковушка: двое пострадали
При аварии с участием общественного транспорта пострадали два человека. ДТП случилось 31 марта около 21.30 в переулке Сальском.

По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, около дома № 44 на регулируемом перекрестке 55-летний водитель автобуса № 90 столкнулся с «Ладой Гранта» под управлением 40-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя легковушки и его 25-летнего пассажира с травмами доставили в больницу, - добавили в донском главке.

К счастью, ни один из пассажиров автобуса не пострадал. По факту аварии проводится проверка.

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