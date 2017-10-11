В Ростове сотрудники магазина электроники остановили незадачливого вора кулаками



В Ростове сотрудники магазина электроники остановили незадачливого вора кулаками. Происшествие случилось днем на улице Красноармейской.



Как рассказали очевидцы, мужчина попытался выбежать из магазина, после того как обокрал его. Кассиры начали звать на помощь, и вора остановили несколько человек из магазина электроники. Когда мужчина попытался вырваться, в ход пошли кулаки, на помощь ему прибежал друг, и завязалась самая настоящая драка. В итоге беглеца смогли утихомирить.

