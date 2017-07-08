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В Ростове пьяная женщина едва не вывалилась из окна третьего этажа

В Ростове пьяная женщина едва не вывалилась из окна третьего этажа
В Ростове пьяная женщина едва не вывалилась из окна третьего этажа. Инцидент произошел вечером 8 июля на улице Ленина в одном из многоквартирных домов. Горожанка, выпив спиртного, подошла к окну и распахнула его. Спустя некоторое время пьяная женщина уже висела на веревках для сушки белья на высоте третьего этажа.

- Спасатели приехали быстро, горожанка жива, - сообщил очевидец происшествия. - Пока ее вытаскивали, она улыбалась.

Напомним, в Ростове 24 мая из окна отделения полиции выпал задержанный. Мужчина с травмами был госпитализирован.

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