В Ростове произошло возгорание на территории стройки отеля «Шератон»



В Ростове-на-Дону произошло возгорание на территории стройки отеля «Шератон». Пожар начался 8 января около 16 часов на проспекте Сиверса.



Известно, что возгорание случилось в охранной будке, расположенной рядом с недостроенным отелем. Заметившие пожар очевидцы обратились к спасателям. В ликвидации приняли участие пять единиц техники.



– Пламя охватило пять квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.