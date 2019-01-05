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В Ростове произошло возгорание на территории стройки отеля «Шератон»

В Ростове произошло возгорание на территории стройки отеля «Шератон»
В Ростове-на-Дону произошло возгорание на территории стройки отеля «Шератон». Пожар начался 8 января около 16 часов на проспекте Сиверса.

Известно, что возгорание случилось в охранной будке, расположенной рядом с недостроенным отелем. Заметившие пожар очевидцы обратились к спасателям. В ликвидации приняли участие пять единиц техники.

– Пламя охватило пять квадратных метров. В результате возгорания никто не пострадал, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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