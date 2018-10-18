В Ростове пострадал мотоциклист, протаранив остановку



В Ростове пострадал мотоциклист, протаранив остановку. ДТП случилось ночью 20 октября на проспекте Буденновском.



23-летний водитель «Ямахи» в районе дома № 97 не справился с управлением и выехал на тротуар. Там парень протаранил остановку, разбив ее стекла и сломав одну из опор остановочного комплекса.



- В аварии пострадал водитель мотоцикла, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - С травмами его госпитализировали медики.



Отметим, в донской столице это уже вторая за сутки авария с участием мотоциклиста. 19 октября на проспекте Стачки мужчина на «Мазде» сбил водителя двухколесного транспорта.