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В Ростове пострадал мотоциклист, протаранив остановку

В Ростове пострадал мотоциклист, протаранив остановку
В Ростове пострадал мотоциклист, протаранив остановку. ДТП случилось ночью 20 октября на проспекте Буденновском.

23-летний водитель «Ямахи» в районе дома № 97 не справился с управлением и выехал на тротуар. Там парень протаранил остановку, разбив ее стекла и сломав одну из опор остановочного комплекса.

- В аварии пострадал водитель мотоцикла, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - С травмами его госпитализировали медики.

Отметим, в донской столице это уже вторая за сутки авария с участием мотоциклиста. 19 октября на проспекте Стачки мужчина на «Мазде» сбил водителя двухколесного транспорта.

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