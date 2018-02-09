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В Ростове после столкновения с деревом перевернулась легковушка

В Ростове после столкновения с деревом перевернулась легковушка
В Ростове перевернулась легковушка после столкновения с деревом. Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 9 февраля на площади Советской Конституции.

По предварительной информации, двигаясь на большой скорости, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево. От удара легковушка перевернулась.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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