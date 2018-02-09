В Ростове после столкновения с деревом перевернулась легковушка



В Ростове перевернулась легковушка после столкновения с деревом. Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 9 февраля на площади Советской Конституции.



По предварительной информации, двигаясь на большой скорости, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево. От удара легковушка перевернулась.



Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.