В Ростове от отравления угарным газом погиб 55-летний мужчина, а его 7-летний сын доставлен в больницу



В Ростове от отравления угарным газом погиб 55-летний мужчина, а его 7-летний сын доставлен в больницу. Трагедия произошла в Ленинском районе 27 октября.



По предварительной информации, ростовчанин, находясь дома со своим сыном, решил растопить дровяную печь. После этого он лег спать, оставив закрытой заслонку дымохода. В итоге и мужчина, и его сын отравились угарным газом. Дончанин погиб на месте, а мальчика доставили в больницу.



- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области. – По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.