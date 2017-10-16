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В Ростове осудят мужчину, зарезавшего гражданскую жену

В Ростове осудят мужчину, зарезавшего гражданскую жену
В Ростове осудят местного жителя, зарезавшего гражданскую жену. Расправу над возлюбленной ростовчанин совершил ранним утром 3 июня в квартире на улице Верхненольной.

Пьяный мужчина решил выяснить отношения с сожительницей. В пылу ссоры он взял нож и несколько раз ударил им женщину. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
- Уголовное дело в отношении жителя Ростова по статье «Убийство» направлено в суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. - Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Свою вину ростовчанин признал полностью и раскаялся в преступлении.

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