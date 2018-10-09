В Ростове неизвестный водитель авто сбил кабана в Левенцовке



В Ростове неизвестный водитель авто сбил кабана в Левенцовке. Труп дикого млекопитающего обнаружили горожане на обочине проезжей части. Они сняли животное на видео и выложили в Сеть.



Пользователи соцсетей удивились, увидев дикое животное в донской столице. Местные жители так и не поняли, как млекопитающее оказалось в Левенцовке.



Как отметили в дежурной службе Минприроды донского региона, кабан в городе — это привычное явление. Дикие животные часто заходят в населенные пункты Ростовской области. По всей видимости, он пришел с полей, расположенных рядом с микрорайоном.

