В Ростове неизвестные избили до смерти мужчину





В квартире на Таганрогской неизвестные избили до смерти её хозяина. Труп 38-летнего Сергея Б. нашел его брат вечером 14 марта.



Как сообщает DonDay.ru, когда родственник вернулся домой, он увидел на полу почти полностью синее тело убитого. Мужчина вызвал «неотложку». Врачам оставалось лишь констатировать смерть. Предположительно, жертва скончалась от травм, несовместимых с жизнью.



Брат Сергея не видел нападавших и не имеет ни малейшего представления о том, кто они и сколько их могло быть.