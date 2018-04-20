В Ростове нашли мужчину с ножевым ранением





В Ростове возле машины нашли мужчину с ножевым ранением. ЧП произошло днем 23 апреля на улице Нансена.



По предварительным данным, возле «Тойоты Камри» местные жители нашли мужчину. Он был жив, но весь в крови. Очевидцы происшествия немедленно вызвали бригаду медиков, которые забрали пострадавшего в больницу. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.



Предположительно, неизвестные вывели его из машины и ударили ножом в область шеи.



В пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области подтвердили факт происшествия. Обстоятельства случившегося уточняются.