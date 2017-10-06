В Ростове мужчина попал в больницу, вколов себе в пах средство для мытья посуды



В Ростове мужчина попал в больницу, вколов себе в пах моющее средство. Инцидент произошел 5 октября в доме на улице Тракторной.



По информации источника Rostov.ru, 37-летний Сергей С. наркозависим. В тот вечер у него не было дозы, и он решился на опрометчивый поступок. Мужчина набрал в шприц средство для мытья посуды и вколол себе в пах. Ростовчанину сразу же стало плохо. Мужчина вызвал себе бригаду врачей.



Медики в тяжелом состоянии доставили пациента в больницу.