В Ростове мотоцикл врезался в иномарку: есть пострадавший



В центре донской столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. Авария случилась около 21 часа 28 июля на улице Максима Горького.



По словам очевидцев, водитель двухколесного транспорта на высокой скорости заехал на рельсы. Там его занесло, он не справился с управлением и попал под машину марки «Фольксваген».



В результате аварии пострадал водитель мотоцикла.



- Мужчина жив, но ногами не шевелил, - отметил один из случайных свидетелей аварии.

