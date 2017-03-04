В Ростове «Лада» столкнулась с иномаркой и автобусом, пострадали три человека





В Ростове в тройном ДТП с участием двух автомобилей и автобуса пострадали три человека.



ДТП произошло около половины одиннадцатого ночи в районе дома № 101 на улице Ленина. По предварительным данным, 22-летний водитель «Лада Приора» не справился с управлением и врезался в автомобиль «Грэйт Вол», под управлением 19-летнего водителя. От удара иномарка опрокинулась. Затем «Лада Приора» продолжила движение и столкнулась со стоящим на остановке автобусом ЛиАЗ.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали и были доставлены в больницу: водитель «Лады», водитель и 19-летний пассажир «Грейт Вол», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Пассажиры автобуса не пострадали.



На месте происшествия сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.