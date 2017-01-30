В Ростове избитый таксист с ножевым ранением сумел сбежать из багажника угнанной у него иномарки





В Ростове 40-летний водитель такси чудом остался жив после нападения. Мужчину избили, ранили ножом, но ему удалось скрыться от преступников.



Ночью 28 января на улице Портовой двое прохожих остановили «Киа Рио» и договорились с водителем о поездке на перекресток улицы Лесной и Павлова. Во время движения сидевший на заднем сиденье пассажир начал душить водителя, а второй мужчина стал наносить удары по лицу и несколько раз ранил его ножом.



Потерявшего сознание владельца иномарки нападавшие закрыли в багажнике. Спустя несколько минут мужчина пришёл в себя, сумел открыть багажник изнутри и на ходу выпрыгнул из машины. Подозреваемые скрылись на похищенном транспортном средстве. Пострадавший мужчина обратился за помощью к жителям ближайшего жилого дома и попросил вызвать «скорую» и полицию.

- Сотрудники ГИБДД в ходе плана «Перехват» остановили иномарку на улице Мадояна, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Находившийся за рулем автомобиля 23-летний водитель был задержан. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за совершение грабежа и мошенничество.



Вечером того же дня полицейские задержали и второго подозреваемого в совершении разбойного нападения и покушении на убийство - 23-летнего жителя Кагальницкого района.



В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Покушение на убийство». Мужчины заключены под стражу.

