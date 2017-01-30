Авторизация

Регистрация
  • USD 60.16
  • EUR 64.43
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

В Ростове избитый таксист с ножевым ранением сумел сбежать из багажника угнанной у него иномарки

В Ростове избитый таксист с ножевым ранением сумел сбежать из багажника угнанной у него иномарки

В Ростове 40-летний водитель такси чудом остался жив после нападения. Мужчину избили, ранили ножом, но ему удалось скрыться от преступников.

Ночью 28 января на улице Портовой двое прохожих остановили «Киа Рио» и договорились с водителем о поездке на перекресток улицы Лесной и Павлова. Во время движения сидевший на заднем сиденье пассажир начал душить водителя, а второй мужчина стал наносить удары по лицу и несколько раз ранил его ножом.

Потерявшего сознание владельца иномарки нападавшие закрыли в багажнике. Спустя несколько минут мужчина пришёл в себя, сумел открыть багажник изнутри и на ходу выпрыгнул из машины. Подозреваемые скрылись на похищенном транспортном средстве. Пострадавший мужчина обратился за помощью к жителям ближайшего жилого дома и попросил вызвать «скорую» и полицию.
- Сотрудники ГИБДД в ходе плана «Перехват» остановили иномарку на улице Мадояна, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Находившийся за рулем автомобиля 23-летний водитель был задержан. Выяснилось, что мужчина ранее уже был судим за совершение грабежа и мошенничество.

Вечером того же дня полицейские задержали и второго подозреваемого в совершении разбойного нападения и покушении на убийство - 23-летнего жителя Кагальницкого района.

В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой» и «Покушение на убийство». Мужчины заключены под стражу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!