В Ростове из-за тумана иномарка столкнулась с грузовиком: погиб пассажир



В Ростове из-за тумана иномарка столкнулась с грузовиком: погиб пассажир. ДТП произошло 8 октября около шести часов утра на трассе М-4 «Дон».



Двигаясь по трассе, водитель «Митсубиси» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «Мерседес Актрос». Машина была припаркована на обочине, водитель легковушки не заметил ее, и произошла авария.



- Из-за сильного удара 24-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте, а водителя доставили в больницу с травмами, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. – На данный момент проводится проверка. Есть версия, что авария произошла по причине плохой видимости из-за тумана.



УГИБДД предупреждает о возможности ДТП во время плохих погодных условий. Водителям большегрузов стоит быть предельно бдительными на дорогах, парковаться только в установленных местах и не создавать угрозу для участников движения.