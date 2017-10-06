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В Ростове из-за тумана иномарка столкнулась с грузовиком: погиб пассажир

В Ростове из-за тумана иномарка столкнулась с грузовиком: погиб пассажир
В Ростове из-за тумана иномарка столкнулась с грузовиком: погиб пассажир. ДТП произошло 8 октября около шести часов утра на трассе М-4 «Дон».

Двигаясь по трассе, водитель «Митсубиси» не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «Мерседес Актрос». Машина была припаркована на обочине, водитель легковушки не заметил ее, и произошла авария.

- Из-за сильного удара 24-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте, а водителя доставили в больницу с травмами, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области. – На данный момент проводится проверка. Есть версия, что авария произошла по причине плохой видимости из-за тумана.

УГИБДД предупреждает о возможности ДТП во время плохих погодных условий. Водителям большегрузов стоит быть предельно бдительными на дорогах, парковаться только в установленных местах и не создавать угрозу для участников движения.

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