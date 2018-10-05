В Ростове двое парней жестоко избили товарища



В Ростове-на-Дону вечеринка трех друзей закончилась дракой. ЧП произошло 5 октября в квартире на улице Оганова.



По информации источника Rostov.ru, в тот вечер 27-летний Сергей У. поссорился со своими товарищами. Молодой человек кричал, а когда аргументы в споре закончились, пустил в ход кулаки. Товарищи сначала попытались успокоить дебошира, а после хорошенько избили. Сергею потребовалась помощь врачей.



Прибывшие медики оказали помощь ростовчанину. От госпитализации он отказался.