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В Ростове двое парней жестоко избили товарища

В Ростове двое парней жестоко избили товарища
В Ростове-на-Дону вечеринка трех друзей закончилась дракой. ЧП произошло 5 октября в квартире на улице Оганова.

По информации источника Rostov.ru, в тот вечер 27-летний Сергей У. поссорился со своими товарищами. Молодой человек кричал, а когда аргументы в споре закончились, пустил в ход кулаки. Товарищи сначала попытались успокоить дебошира, а после хорошенько избили. Сергею потребовалась помощь врачей.

Прибывшие медики оказали помощь ростовчанину. От госпитализации он отказался.

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