В Ростове до потери сознания избили 43-летнего жителя Кубани



В Ростове-на-Дону до потери сознания избили 43-летнего уроженца Стародеревянковской станицы Краснодарского края. Нападение произошло на 7-ой Канатной улице 6 ноября, сообщает DonDay.ru.



Мужчина вечером подходил к подъезду друга. Внезапно на него набросились двое неизвестных. Нападавшие избили его до потери сознания и сбежали. Пострадавший лежал на земле без чувств около 15 минут. Местные жители вызвали ему бригаду врачей.



Приехавшие на место медики «скорой» оказали кубанцу необходимую помощь. В больницу ехать он отказался.