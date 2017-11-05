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В Ростове до потери сознания избили 43-летнего жителя Кубани

В Ростове до потери сознания избили 43-летнего жителя Кубани
В Ростове-на-Дону до потери сознания избили 43-летнего уроженца Стародеревянковской станицы Краснодарского края. Нападение произошло на 7-ой Канатной улице 6 ноября, сообщает DonDay.ru.

Мужчина вечером подходил к подъезду друга. Внезапно на него набросились двое неизвестных. Нападавшие избили его до потери сознания и сбежали. Пострадавший лежал на земле без чувств около 15 минут. Местные жители вызвали ему бригаду врачей.

Приехавшие на место медики «скорой» оказали кубанцу необходимую помощь. В больницу ехать он отказался.

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