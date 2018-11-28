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В Ростове буйный пациент набросился на фельдшера

В Ростове буйный пациент набросился на фельдшера
пострадавший

В больнице скорой помощи на улице Евдокимова пациент напал на медработника. Инцидент произошёл 30 ноября около 9:30.

Как сообщает потерпевший, ночью в ГБСМП № 3 доставили молодого человека, который получил травмы в драке. Наутро парень увидел, что у него порвана куртка. Он решил, что одежду ему испортил кто-то из медперсонала. Тогда он набросился с кулаками на фельдшера, который заступил на смену в семь часов утра и ничего не знал о пациенте. Парень бил медработника по лицу, пока его не оттащили люди, оказавшиеся поблизости.

Работники больницы вызвали полицию. Но когда правоохранители приехали, нападавший уже успел скрыться.

- По факту происшествия проводится проверка, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Идёт сбор материалов.

Фельдшер получил сотрясение мозга и перелом носа. Помимо этого, у него на лице - ушибы и ссадины.
В Ростове буйный пациент набросился на фельдшера

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