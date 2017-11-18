В Ростове 93-летний пенсионер, ударившись головой, несколько часов лежал в ванной без сознания



В Ростове 93-летний пенсионер, ударившись головой, несколько часов лежал в ванной без сознания. Инцидент произошел на улице 5-й Турнирной 20 ноября.



По информации собственного источника Rostov.ru, 93-летний мужчина находился в ванной комнате у себя дома. Ему неожиданно стало плохо, и он потерял сознание. Упав, он ударился головой об угол ванны. Неизвестно, сколько точно пенсионер пролежал без сознания, но соседи спохватились и вызвали «скорую».



- Врачи доставили пенсионера в больницу с черепно-мозговой травмой, - отметил источник.