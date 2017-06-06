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В Ростове 25-летний парень в пьяном угаре избил своего отца

В Ростове 25-летний парень в пьяном угаре избил своего отца
В Ростове 25-летний парень в пьяном угаре избил своего отца. Потасовка между родственниками произошла вечером 6 июня на улице Таганрогской.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник, молодой человек пришел навестить своего отца. Мужчины накрыли стол и решили пропустить по парочке стаканчиков. Родственники выпивали, беседовали и в какой-то момент не сошлись во мнении. Чтобы отстоять свою точку зрения парень набросился на 56-летнего мужчину с кулаками. Избив отца, парень дебошир «остыл» и вызвал «скорую».

-Медики оказали помощь мужчине на месте, - приводит портал слова источника. – От госпитализации он отказался.

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