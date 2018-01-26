В Новочеркасске при пожаре в нежилом помещении погиб мужчина



В Новочеркасске при пожаре в нежилом помещении погиб мужчина. Трагедия произошла 27 января около 21 часа на улице Транспортной.



На территории стоянки загорелось одноэтажное здание. Огнем было охвачено около девяти квадратных метров помещения.



- На борьбу с пламенем у спасателей ушло около часа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – После ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины.



Известно, что погибший работал охранником на стоянке. При пожаре его тело настолько обгорело, что невозможно было установить личность.



В тушении принимали участие восемь пожарных и две единицы техники.