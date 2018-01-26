Авторизация

Регистрация


  • USD 55.83
  • EUR 69.61
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Новочеркасске при пожаре в нежилом помещении погиб мужчина

В Новочеркасске при пожаре в нежилом помещении погиб мужчина
В Новочеркасске при пожаре в нежилом помещении погиб мужчина. Трагедия произошла 27 января около 21 часа на улице Транспортной.

На территории стоянки загорелось одноэтажное здание. Огнем было охвачено около девяти квадратных метров помещения.

- На борьбу с пламенем у спасателей ушло около часа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – После ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины.

Известно, что погибший работал охранником на стоянке. При пожаре его тело настолько обгорело, что невозможно было установить личность.

В тушении принимали участие восемь пожарных и две единицы техники.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.