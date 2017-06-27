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В Миллеровском районе задержали 18-летнего парня, напавшего на пьяного мужчину

В Миллеровском районе задержали 18-летнего парня, напавшего на пьяного мужчину
В Миллеровском районе задержали 18-летнего парня, напавшего на пьяного мужчину. Юный работник местного кафе напал утром на дончанина возле своей работы на улице 20 лет РККА. 18-летний парень встретил пьяного мужчину на заднем дворе кафе, нанес ему несколько ударов и украл кошелек с документами и деньгами.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудники полиции вернули часть похищенного имущества владельцу.

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