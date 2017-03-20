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В Каменском районе двое местных жителей зарезали пенсионерку

В Каменском районе двое местных жителей зарезали пенсионерку
44-летний и 46-летний преступники убили женщину в ее собственном доме.

21 марта в Каменском районе двое неизвестных зарезали 63-летнюю пенсионерку. Убийство произошло поздно вечером в хуторе Масаловка. Труп женщины обнаружили ее близкие, сообщает DonDay.ru.

44-летний и 46-летний местные жители нанесли жертве несколько ударов колюще-режущим предметом в область шеи.

Причины, заставившие преступников совершить убийство, пока неизвестны. Сейчас подозреваемые задержаны и находятся в отделении полиции. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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