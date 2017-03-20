В Каменском районе двое местных жителей зарезали пенсионерку



44-летний и 46-летний преступники убили женщину в ее собственном доме.



21 марта в Каменском районе двое неизвестных зарезали 63-летнюю пенсионерку. Убийство произошло поздно вечером в хуторе Масаловка. Труп женщины обнаружили ее близкие, сообщает DonDay.ru.



44-летний и 46-летний местные жители нанесли жертве несколько ударов колюще-режущим предметом в область шеи.



Причины, заставившие преступников совершить убийство, пока неизвестны. Сейчас подозреваемые задержаны и находятся в отделении полиции. Им грозит до 15 лет лишения свободы.