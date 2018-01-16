В Азове грабитель, чтобы украсть шубу, душил пенсионерку подушкой





В Азове грабитель, чтобы украсть шубу, пытался задушить пенсионерку подушкой.



Вечером 17 января мужчина, повредив металлопластиковое окно, забрался в дом 86-летней пенсионерки. Там, он положил подушку на голову женщине и удерживал, пока она не потеряла сознание. Затем грабитель забрал шубу стоимостью 10 тысяч рублей и скрылся с места преступления.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался 43-летний местный житель.

- Полицейские установили место сбыта похищенного, изъяли его и в скором времени передадут законной владелице, - добавили в донском главке. - В отношении подозреваемого, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



Мужчине грозит лишение свободы на срок до 12 лет.