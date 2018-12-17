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В Аксае во время пожара погиб мужчина, и пострадал ребёнок

В Аксае во время пожара погиб мужчина, и пострадал ребёнок
В Аксае во время пожара погиб мужчина, и пострадал 11-летний мальчик. Инцидент произошёл на улице Подтелкова вечером 18 декабря.
Возгорание произошло на площади 50 квадратных метров.

- К тушению привлекались семь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожарным удалось спасти 11-летнего ребёнка, надышавшегося продуктами горения. Увы, 49-летний мужчина, который вместе с мальчиком находился в помещении, не выжил.

Ребёнок доставлен в больницу.

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