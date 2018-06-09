Установлены причины схода с рельсов вагонов на железной дороге в Ростовской области



Установлены причины схода с рельсов вагонов на железной дороге в Ростовской области. Происшествие случилось в мае 2018 года. В течение месяца устанавливались все обстоятельства произошедшего.



Установлено, что рельсы находились в ненадлежащем состоянии. Кроме того, был нарушен порядок заключения соглашения между перевозчиком, собственником пути и контрагентами.



В связи с этим материалы дела об административном правонарушении в отношении главного инженера фирмы «Праймери Дон» переданы на рассмотрение в Ространснадзор.