Убийцу 24-летней Маргариты Кузьминовой задержали в Ростове



Подозреваемый в убийстве 24-летней жительницы микрорайона Суворовского задержан в Ростове. Об этом сообщили в следственном управлении по Ростовской области 24 ноября.



Задержанным оказался 37-летний местный житель. Во время допроса было установлено, что он причастен ещё к двум убийствам.

- В настоящее время мужчина задержан, с его участием выполняются необходимые следственные действия, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Уже установлено, что он причастен не только к убийству Маргариты Кузьминовой, но и к убийствам двух молодых девушек, совершенным в 2000-м и 2001 году на улице Оганова в Ростове-на-Дону и в хуторе Ленинаван Мясниковского района.



О подозреваемом известно, что он женат, имеет двух детей. В настоящее время его супруга беременна третьим.



Напомним, Маргарита Кузьминова пропала 16 октября. Вечером она ненадолго вышла из своего дома на улице Платона Кляты и бесследно исчезла. Девушку разыскивали три дня. Участие в её поисках принимали не только полицейские и волонтёры, но и обычные ростовчане, жители других городов области. Добровольцы специально приезжали в Ростов, чтобы помочь найти ростовчанку.



19 октября тело Маргариты нашли в том же районе, где она пропала, недалеко от местного супермаркета. По предварительным данным, девушку задушили.



Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», продолжается.

