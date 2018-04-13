Трое неизвестных жестоко избили 38-летнего ростовчанина



Трое неизвестных парней жестоко избили 38-летнего мужчину в Ростове. Инцидент произошел вечером 13 апреля в сквере на улице Оганова, сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



Алексей Т. прогуливался по парку, когда к нему подошли трое неизвестных парней. Между ними завязалась перепалка, которая закончилась дракой. Хулиганы избивали мужчину, пока он не потерял сознание.



В тяжелом состоянии ростовчанин был доставлен в больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб затылочной области.