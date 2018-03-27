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Три вокзала эвакуировали в Ростове

Три вокзала эвакуировали в Ростове
Три вокзала эвакуировали в Ростове. Массовые учения прошли в донской столице 29 марта. Под «удар» попали Главный вокзал, Пригородный ЖД вокзал и Старый автовокзал.

По словам очевидцев, прибывших и уезжающих гостей выводили с территории вокзалов прямо с вещами. На местах дежурили ОМОН, пожарные и скорая помощь.

О причинах эвакуации людям не сообщали. Однако вскоре появилась информация о том, что все три транспортных пункта эвакуировали в связи с массовыми учениями в городе.

В пресс-службе ГУ МВД Роосии по Ростовской области информацию об учениях подтвердили. При этом отмечено, что на работу вокзалов акция никак не повлияет.

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