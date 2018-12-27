Суд в Ростовской области приговорил мужчину, по вине которого в ДТП погибла девушка



Шахтинский районный суд признал виновным человека, по вине которого погибла девушка.



Т. Бурханову 25 сентября 2017 года позвонила знакомая и попросила подвезти домой её и её подруг. Около 23 часов он забрал четырёх девушек из двора одного из домов. Одна из них предложила немного покататься, и все её поддержали. Компания села в «Хёндай Акцент» и отправилась в сторону центра.



В районе авторынка они заметили двигающуюся впереди «ГАЗель». Других машин в зоне видимости не было. Когда между автомобилями было расстояние около 20 метров, Бурханов решил обогнать отечественную машину. Когда дистанция составила примерно два метра, «ГАЗель» также стала перестраиваться в правый ряд. Водитель иномарки испугался, что вот-вот случится авария. Не снижая скорости, он дёрнул руль влево. «Хёндай» вылетел на встречную полосу, и водитель потерял управление. Несмотря на все старания, машину кидало из стороны в сторону. В итоге авто вылетело на обочину и врезалось в дерево.



Выбежав из салона, Бурханов помог девушкам выбраться. Рядом с местом ДТП остановился чёрный легковой автомобиль. Его водитель вызвал бригаду «скорой». Трёх пассажирок иномарки с различными травмами отправили в больницу. Одна из них находилась в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали черепно-мозговую травму, а также травмы груди, живота, таза и повреждение конечностей.



Её перевели в нейрохирургическое отделение 27 сентября. На следующий день несчастная скончалась.



Мама погибшей рассказала, что в день происшествия она позвонила дочери около 23 часов. Та сказала ей, что скоро вернётся домой. Спустя пару часов она узнала, что девушка находится в больнице.



Суд признал Бурханова Т. Виновным в нарушении ПДД, повлекшем за собой смерть человека.



- Его приговорили к двум годам лишения свободы, - отметили в ведомстве.



Помимо этого, мужчина на два года лишился прав. Смягчающими обстоятельствами послужили полное признание своей вины и содействие при расследовании.