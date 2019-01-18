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Стала известна личность погибшей под колесами поезда в Шахтах

Стала известна личность погибшей под колесами поезда в Шахтах
Стала известна личность женщины, погибшей под колесами поезда в Ростовской области. Трагедия произошла 18 января на перегоне Горная – Шахтная.

По информации DonDay Шахты, под состав попала мать четверых детей – 39-летняя Марина Н.

По версии Южного СУТ СК, женщина пыталась перебежать пути перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Шахтинка получила травмы несовместимые с жизнью. Известно, что женщина проживала недалеко от ж/д вокзала и воспитывала четверых детей – двоих мальчиков и двух девочек.

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