Стала известна личность погибшей под колесами поезда в Шахтах



Стала известна личность женщины, погибшей под колесами поезда в Ростовской области. Трагедия произошла 18 января на перегоне Горная – Шахтная.



По информации DonDay Шахты, под состав попала мать четверых детей – 39-летняя Марина Н.



По версии Южного СУТ СК, женщина пыталась перебежать пути перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.



Шахтинка получила травмы несовместимые с жизнью. Известно, что женщина проживала недалеко от ж/д вокзала и воспитывала четверых детей – двоих мальчиков и двух девочек.