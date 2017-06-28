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Следователи проведут проверку по факту гибели мальчика в Ростовском море

Следователи проведут проверку по факту гибели мальчика в Ростовском море
Следователи проведут проверку по факту гибели мальчика в Ростовском море. Сотрудники СКР уже опросили очевидцев происшествия, осмотрели место инцидента и назначили проведение необходимых экспертиз.

- Следователи проведут доследственную проверку, - рассказали в СУ СК по Ростовской области. - По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, 29 июня 14-летний мальчик захотел выполнить опасный трюк. Он забрался на дерево и спрыгнул в Ростовское море. Подросток ударился о водную поверхность, потерял сознание и утонул.

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