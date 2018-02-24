Семья ростовчан отравилась угарным газом





В Ростове семья из пяти человек чуть не погибла, отравившись угарным газом. Происшествие случилось в ночь на 28 февраля в частном доме на улице 3-й Форматной, сообщает DonDay.ru.



В доме пострадавших сломалась вытяжка, и газ начал поступать в комнату. Смрад заставил проснуться одного из членов семьи - 23-летнего Максима О. Парень тут же распахнул окно и разбудил остальных: 41-летнюю Марину П., 15-летнюю Снежану П., 22-летнюю Ангелину П. и 66-летнюю Татьяну Ч.



Ростовчане выбежали на улицу и вызвали бригаду скорой помощи. 66-летняя пенсионерка жаловалась на головокружение и тошноту. Всю семью доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.