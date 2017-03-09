Рабочий, упавший с третьего этажа строящегося дома, скончался в ростовской больнице





Рабочий, упавший с третьего этажа строящегося дома, скончался в ростовской больнице 10 марта. 33-летний мужчина сорвался со строительных лесов здания на пересечении проспекта Нагибина и улицы Омской.

- Рабочий, выполняя строительные работы на высоте 3 метров, будучи закрепленным страховочным тросом, в результате резкого порыва ветра потерял равновесие и сорвался,- сообщили в Следственном управлении по Ростовской области.- В результате падения металлический карабин на страховочном ремне разогнулся и трос отвязался.



Мужчину госпитализировали, но спасти его медики не смогли. По факту гибели рабочего проводят проверку.