Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон»





На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области в ДТП пострадали пять человек. Авария произошла 17 октября около трёх часов дня в Павловском районе.



По предварительным данным, 36-летний водитель грузовика «Вольво», житель Нижегородской области, не справился с управлением и столкнулся с ехавшей впереди «Киа Рио». Легковушкой управлял 48-летний житель Ростовской области.

- В результате происшествия водитель «Киа» и его пассажиры: 11-летний мальчик, 10-летняя девочка, 33-летняя женщина и 44-летний мужчина получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. - Пострадавшие доставлены в больницу.



По факту аварии начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.