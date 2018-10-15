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Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон»

Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон»

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области в ДТП пострадали пять человек. Авария произошла 17 октября около трёх часов дня в Павловском районе.

По предварительным данным, 36-летний водитель грузовика «Вольво», житель Нижегородской области, не справился с управлением и столкнулся с ехавшей впереди «Киа Рио». Легковушкой управлял 48-летний житель Ростовской области.
- В результате происшествия водитель «Киа» и его пассажиры: 11-летний мальчик, 10-летняя девочка, 33-летняя женщина и 44-летний мужчина получили травмы различной степени тяжести, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. - Пострадавшие доставлены в больницу.

По факту аварии начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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