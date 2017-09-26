Пропавшую женщину, путешествующую на велосипеде с собаками и кошкой, ищут в Ростовской области



Пропавшую 37-летнюю жительницу Подмосковья разыскивают в Ростовской области. Женщина путешествовала по стране на велосипеде с двумя собаками и кошкой.



Татьяна Ксенофонтова в начале июня выехала из Коломны. По словам её подруги Елены, с собой женщина взяла несколько рюкзаков с вещами, трёх собак и кошку. Татьяна часто отправлялась в дальние путешествия. На этот раз она поехала на юг страны. Её близкие забеспокоились после того, как она перестала выходить на связь.



Подруги путешественницы предполагают, что она могла погибнуть в ДТП на трассе Азов – Ейск, которое произошло 24 июля. Тогда под колёсами «ВАЗ-2110» погибла велосипедистка. Однако женщины до сих пор надеются, что их подруга жива, поскольку достоверной информации об аварии, которая произошла в Ростовской области, у них нет.

- Если Таня жива, то ее легко заметить. Она очень напоминает хиппи, - говорит Елена.



Также, по словам женщины, её подруга предпочитает пользоваться псевдонимом Алиса Вьюнкова. Её приметы: рост - около 162-164 сантиметров, длинные, ниже талии, каштановые волосы, зелёные глаза. Одевается Татьяна в этническом стиле. В путешествии её сопровождают три собаки-дворняги: рыжая, белая в черных пятнах и чёрная.



Подругам Татьяны Ксенофонтовой важна любая информация о ее местонахождении, а также об аварии, которая произошла 24 июля на трассе Азов - Ейск. Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении женщины или кто видел её, просят связаться с её подругами через соцсеть: https://vk.com/id324986914, https://vk.com/id207046617.