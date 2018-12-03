Признан виновным дончанин, который избил своего друга и поджёг его дом



Житель Шолоховского района осуждён за убийство своего знакомого.



Как выяснили следователи, в июле 2018 года между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил своего приятеля по голове неустановленным предметом. Потом он поджег его дом.



Потерпевший скончался от острого отравления окисью углерода, выделяемой при горении.



- Мужчина признан виновным по статье «Убийство», - отметили в СУ СК по Ростовской области.



Осуждённому грозит семь лет колонии строгого режима.