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Признан виновным дончанин, который избил своего друга и поджёг его дом

Признан виновным дончанин, который избил своего друга и поджёг его дом
Житель Шолоховского района осуждён за убийство своего знакомого.

Как выяснили следователи, в июле 2018 года между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры обвиняемый несколько раз ударил своего приятеля по голове неустановленным предметом. Потом он поджег его дом.

Потерпевший скончался от острого отравления окисью углерода, выделяемой при горении.

- Мужчина признан виновным по статье «Убийство», - отметили в СУ СК по Ростовской области.

Осуждённому грозит семь лет колонии строгого режима.

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