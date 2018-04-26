При пожаре в жилом доме в Ростовской области погиб мужчина



54-летний мужчина погиб при пожаре в одноэтажном доме в Азовском районе. ЧП произошло около четырех часов утра 28 апреля в хуторе Песчаный.



Жилая постройка загорелась на улице Комсомольской. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.



- После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело 54-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - Смерть наступила от отравления продуктами горения.



По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В тушении принимали участие шесть человек личного состава и две единицы техники.