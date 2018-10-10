Пострадавшие работники Ростовской АЭС доставлены в Москву



Пострадавших при аварии на ростовской АЭС доставили в Москву в медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна. Работников транспортировали утром 12 октября из аэропорта Платов.



После трагедии из столицы в Волгодонск приехали лучшие врачи центра. Было принято решение о транспортировке рабочих в Москву, чтобы продолжить лечение сотрудников АЭС непосредственно центре.



Утром 12 октября их на реанимобиле доставили в аэропорт Платов. Специальный медицинский самолет ФМБА АН-74, предназначенный для перевозки пострадавших, вылетел с пострадавшими работниками в Москву.



Врачи оценивают их состояние, как стабильное. Они находятся в сознании.



Напомним, ЧП произошло 11 октября. Термические травмы разных частей тела получили трое рабочих энергоблока №1 волгодонского филиала АО «Атомэнергоремонт».