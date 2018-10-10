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Пострадавшие работники Ростовской АЭС доставлены в Москву

Пострадавшие работники Ростовской АЭС доставлены в Москву
Пострадавших при аварии на ростовской АЭС доставили в Москву в медицинский биофизический центр им. А.И.Бурназяна. Работников транспортировали утром 12 октября из аэропорта Платов.

После трагедии из столицы в Волгодонск приехали лучшие врачи центра. Было принято решение о транспортировке рабочих в Москву, чтобы продолжить лечение сотрудников АЭС непосредственно центре.

Утром 12 октября их на реанимобиле доставили в аэропорт Платов. Специальный медицинский самолет ФМБА АН-74, предназначенный для перевозки пострадавших, вылетел с пострадавшими работниками в Москву.

Врачи оценивают их состояние, как стабильное. Они находятся в сознании.

Напомним, ЧП произошло 11 октября. Термические травмы разных частей тела получили трое рабочих энергоблока №1 волгодонского филиала АО «Атомэнергоремонт».

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