Полуторагодовалая девочка упала в ванну и утонула в Ростове
В Ростове в ванне утонула полуторагодовалая девочка. Несчастный случай произошёл 7 октября в Октябрьском районе донской столицы.
По предварительным данным, 33-летняя ростовчанка купала в ванной свою маленькую дочь. Женщина ненадолго отлучилась. Оставшись без присмотра, малышка упала в воду и утонула. Сейчас по факту случившегося проводят проверку следственные органы.
- Следователь осмотрел место происшествия, опросил мать ребёнка, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. - Назначено проведение необходимых экспертных исследований.