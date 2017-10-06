Пешеход погиб под колёсами иномарки в Ростове



Пешеход погиб под колёсами иномарки в Ростове. ДТП произошло около часа ночи 10 октября на проспекте Шолохова в Первомайском районе города.

- В районе дома № 81 Б 26-летний водитель на «Хендае Акцент» сбил мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



В результате аварии от полученных травм пешеход скончался. По факту происшествия полицейские проводят проверку. Сейчас устанавливается личность погибшего мужчины. На вид ему - около 40 лет.