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Пенсионер за рулём иномарки сбил женщину в Ростове

Пенсионер за рулём иномарки сбил женщину в Ростове
В центре Ростова 70-летний мужчина сбил женщину. Авария сучилась 17 декабря около 7 часов на Будённовском проспекте.

Дончанин за рулём «Киа» делал поворот на улицу Варфоломеева. В этот момент 58-летняя женщина решила перейти дорогу недалеко от пешеходного перехода. Водитель не успел затормозить и сбил её.

- В результате ДТП пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, - сообщили в отделе пропаганды в УГИБДД России по Ростовской области.

Женщина была доставлена в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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