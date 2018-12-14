Пенсионер за рулём иномарки сбил женщину в Ростове



В центре Ростова 70-летний мужчина сбил женщину. Авария сучилась 17 декабря около 7 часов на Будённовском проспекте.



Дончанин за рулём «Киа» делал поворот на улицу Варфоломеева. В этот момент 58-летняя женщина решила перейти дорогу недалеко от пешеходного перехода. Водитель не успел затормозить и сбил её.



- В результате ДТП пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, - сообщили в отделе пропаганды в УГИБДД России по Ростовской области.



Женщина была доставлена в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.