Пассажирка полицейского скончалась в больнице после ДТП в Шахтах



Пассажирка полицейского скончалась в больнице после ДТП в Шахтах. Трагическое происшествие случилось днем 7 октября на трассе Артем - Центр.



По информации источника, 30-летний водитель «Опель Астра» - правоохранитель - находился за рулем в состоянии опьянения. Мужчина не справился с управлением и столкнулся с такси. В результате аварии пострадали оба водителя. Девушку из «Опеля» экстренно госпитализировали.



24-летняя Надежда К. скончалась в реанимации, не приходя в сознание. После аварии в отношении полицейского началась служебная проверка.