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Пассажирка полицейского скончалась в больнице после ДТП в Шахтах

Пассажирка полицейского скончалась в больнице после ДТП в Шахтах
Пассажирка полицейского скончалась в больнице после ДТП в Шахтах. Трагическое происшествие случилось днем 7 октября на трассе Артем - Центр.

По информации источника, 30-летний водитель «Опель Астра» - правоохранитель - находился за рулем в состоянии опьянения. Мужчина не справился с управлением и столкнулся с такси. В результате аварии пострадали оба водителя. Девушку из «Опеля» экстренно госпитализировали.

24-летняя Надежда К. скончалась в реанимации, не приходя в сознание. После аварии в отношении полицейского началась служебная проверка.

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